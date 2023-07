Ein Anhänger kann der ideale Reisebegleiter sein. In einem Anhänger können Sie problemlos viel Gepäck transportieren, ohne Platz im Auto zu beanspruchen. Wenn Sie mit Ihrem Anhänger eine längere Fahrt unternehmen, ist es gut, einige Dinge zu beachten, um eine gefährliche Situation unterwegs zu vermeiden.

Eines der wichtigsten Dinge bei der sicheren Verwendung eines Anhängers ist, dass der Anhänger richtig beladen ist. Wichtig ist nicht nur, dass der Anhänger nicht überladen wird, sondern auch, dass die Ladung richtig gesichert/gesichert ist. Dadurch wird ein Verrutschen des Gepäcks während der Fahrt verhindert, was sich natürlich auf das Fahrverhalten des Anhängers auswirkt.

Ein weiterer wichtiger Aspekt für die korrekte Beladung eines Anhängers ist die gleichmäßige Verteilung der Ladung auf dem PKW Anhänger. Der Schwerpunkt der Ladung muss möglichst nah an der Achse liegen. Achten Sie auch darauf, dass das Gewicht der Ladung gleichmäßig auf die linke und rechte Seite des Anhängers verteilt ist und vermeiden Sie Punktbelastungen.

Achte auch auf einen guten Kugeldruck. Wenn die Stützlast zu hoch oder zu niedrig ist, kann der Anhänger schaukeln und rutschen. Beim Beladen des Anhängers ist es wichtig, dass Sie zuerst den Anhänger mit dem Auto verbinden, bevor Sie das Gepäck in den Anhänger stellen.

Beim Ankuppeln des Anhängers ist darauf zu achten, dass die Kupplung richtig einrastet. Wenn der Anhänger korrekt an die Anhängerkupplung angekuppelt ist, ist die Kugel der Anhängerkupplung nicht mehr sichtbar. Außerdem rastet die Kupplung ein und der Griff bewegt sich automatisch in seine Ausgangsposition zurück.

Überprüfen Sie auch die Reifen, bevor Sie losfahren. Suchen Sie nach sichtbaren Schäden am Reifen wie Risse oder ungleichmäßige Abnutzung und messen Sie die Profiltiefe der Reifen. Überprüfen Sie auch den Reifendruck des Anhängers. Denken Sie auch daran, dass Sie den Reifendruck der Hinterreifen des Autos auf den maximalen Druck bringen. Das ist wichtig wegen des Kugeldrucks, den der Anhänger auf das Auto ausübt, und wegen des Gepäcks im Kofferraum.

Da ein voll beladener Anhänger und Gepäck im Kofferraum dazu führen, dass sich das Auto hinten absenkt, sind die Scheinwerfer zu hoch. Daher ist es wichtig, die Scheinwerfer nach unten einzustellen, damit Sie sich und andere Verkehrsteilnehmer nicht gefährden.

Vor der Abfahrt empfiehlt es sich, noch einige letzte Checks durchzuführen und sich davon zu überzeugen, dass man mit der Anhänger-PKW-Kombination sicher unterwegs ist. Ein wichtiger Kontrollpunkt ist das Abreißseil der Handbremse. Wichtig ist, dass das Abreißseil der Handbremse an einem festen Punkt des Autos oder an der Anhängerkupplung befestigt wird. In den Niederlanden ist es nicht erlaubt, das Kabel mit einer Schlaufe an der Anhängerkupplung zu befestigen.

Neben der Kontrolle des Handbremsen-Abreißseils ist es ratsam zu prüfen, ob der Stecker richtig montiert ist. Überprüfen Sie dann die Beleuchtung. Ein Anhänger muss 2 weiße Standlichter haben, wenn der Anhänger breiter als 160 Zentimeter ist. Außerdem muss ein Anhänger immer 2 rote oder gelbe Fahrtrichtungsanzeiger, 2 rote oder gelbe Bremslichter haben. 2 rote Rücklichter und eine weiße Kennzeichenbeleuchtung. Für den Fall, dass unterwegs mal ein Licht ausfällt, empfiehlt es sich, Ersatzlampen und einen Anschlussplan mit in den Urlaub zu nehmen.

Informieren Sie sich vor der Abreise auch über die Vorschriften der Länder, durch die Sie fahren werden. Beispielsweise ist die Höchstgeschwindigkeit für ein Auto mit Anhänger nicht in jedem Land gleich.