Eine gesunde Küche hat für viele Menschen oberste Priorität, da sie sich bewusst sind, wie sehr sich die Ernährung auf Gesundheit und Wohlbefinden auswirkt. Neben den Zutaten spielen auch die Zubereitung der Gerichte eine entscheidende Rolle für den Erhalt von Nährstoffen und Geschmack.

Die EDER-Bake Backfolie wird aus PTFE (Polytetrafluorethylen), auch bekannt als Teflon, hergestellt und ist ideal für die Lebensmittelverarbeitung geeignet. Die Folie zeichnet sich durch ihre Beständigkeit bei extrem hohen und niedrigen Temperaturen aus und besitzt die Eigenschaft, dass keine Lebensmittel daran haften. Unabhängig davon, ob es sich um einen Elektro-, Gas- oder Holzbackofen handelt, ist die EDER-Bake Folie ein zuverlässiger Helfer, der Ihnen hilft, die Backwaren sicher aus dem Ofen oder vom Blech zu nehmen.

Ein weiterer Vorteil der Folie besteht darin, dass sie einfach an jedes Gefäß angepasst werden kann, indem sie einfach mit einer Schere zugeschnitten wird. Die Folie kann vielseitig zum Backen von Kuchen, Brot, Braten von Fleisch, Fisch, Aufläufen, Gemüse und vielem mehr verwendet werden.

Die EDER-Bake Folie eignet sich auch hervorragend als Dehydratormatte.

Die traditionelle Methode der Lebensmitteltrocknung ist seit Jahrhunderten bekannt und wurde von unseren Vorfahren verwendet, um Lebensmittel länger haltbar zu machen. Heutzutage können wir fortschrittliche Dehydratoren nutzen, die es uns ermöglichen, Früchte, Pilze, Gemüse, Kräuter und Fleisch zu trocknen. Dies ist die ideale Lösung für Menschen, die gesunde Ernährung schätzen, da der Trocknungsprozess alle Vitamine und Nährstoffe bewahrt und den Gerichten gleichzeitig einen einzigartigen Geschmack verleiht. Dank der PTFE Folie vermeiden wir es, dass getrocknetes Gemüse oder Obst am Gitter haften bleibt, was den Prozess erleichtert und Verluste minimiert. Darüber hinaus ist die EDER-Bake Folie ein mehrfach verwendbares, langlebiges und umweltfreundliches Produkt.

Die EDER-Bake Folie – als Backunterlage im Ofen.

Die EDER-Bake Folie ist nicht nur als Dehydratormatte bestens geeignet. Sie kann auch zum Backen im herkömmlichen Ofen, Mikrowelle oder Grill verwendet werden. Dank ihrer Antihaft-Eigenschaften können Gerichte ohne zusätzliches Fett gebacken werden. Die Matte dient sowohl zur Zubereitung der Mahlzeit als auch zum Schutz vor Anbrennen des Gerichts.

PTFE-Folie zum Backen von Kuchen

Die PTFE-Folie, EDER-Bake, ist ein echter Alleskönner in der Küche! Sie eignet sich perfekt zum Backen von Kuchen, Keksen, Muffins und anderen Leckereien, die eine sanfte und präzise Behandlung erfordern. Dank ihrer Antihaft-Eigenschaften werden die Backwaren perfekt geformt und gleichmäßig gebacken. Das Beste daran ist, dass kein zusätzliches Fett benötigt wird, um die Matte zu bestreichen. So können wir unsere köstlichen Backkreationen mit weniger Kalorien genießen!

Und das Beste ist, dass die Folie mehrfach verwendet werden kann und leicht zu reinigen ist. Einfach perfekt für eine umweltbewusste und praktische Küche!

Hier sind die Hauptvorteile der EDER-Bake™-Matte:

– Nicht klebend, extrem langlebig, hitzebeständig, reißfest, mit hervorragenden Trenneigenschaften, beidseitig verwendbar, geschmacksneutral und spülmaschinenfest.

Anwendungsbereiche:

– Gas- und elektrische Öfen– Grill– Dehydrator– Mikrowelle

Die EDER-Bake Folie schützt den Backofen und das Rost vor Verschmutzungen, sodass kein lästiges Schrubben mehr erforderlich ist. Dank ihrer Antihaft-Eigenschaften lassen sich Rückstände und Fettspritzer mühelos entfernen. Nach dem Gebrauch einfach die Folie abwischen, und der Backofen bleibt sauber und einsatzbereit.

Die PTFE-Folien, EDER-Bake, erfüllen die höchsten rechtlichen und sicherheitstechnischen Anforderungen. Sie sind von der FDA zertifiziert, was bedeutet, dass sie für den Kontakt mit Lebensmitteln vollständig sicher sind. Daher können wir sicher sein, dass die Verwendung der EDER-Bake™-Folie gesund und sicher für unseren Körper ist.

Diese vielseitige Folie ist eine ausgezeichnete Wahl für alle, die praktische und innovative Lösungen in der Küche schätzen. Eine gesunde Küche bedeutet nicht nur die richtigen Zutaten, sondern auch die richtige Zubereitung der Speisen. Die Verwendung von modernen Dehydratoren zum Trocknen von Lebensmitteln ist ein interessanter und immer beliebter werdender Trend in der gesunden Kochkunst. Darüber hinaus erleichtert die Verwendung der Folie den Trocknungsprozess erheblich und gewährleistet, dass die Nährstoffe und der einzigartige Geschmack in den getrockneten Produkten erhalten bleiben.