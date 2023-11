Stäbe sind ein untrennbarer Bestandteil im Baugewerbe, in der Industrie und in anderen Lebensbereichen. Ihr Anwendungsbereich ist äußerst vielfältig und die Typenvielfalt ermöglicht eine Anpassung an nahezu jeden Bedarf. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die auf dem Markt erhältlichen Rutentypen, vergleichen ihre Eigenschaften und schlagen vor, welche in bestimmten Situationen am besten funktionieren.

Stahlstangen

a) Glatte Stäbe

Glatte Stäbe gehören zu den beliebtesten Arten von Stabstahl. Wie der Name schon sagt, ist ihre Oberfläche glatt und weist keine Einschnitte oder Rillen auf. Diese Stäbe werden hauptsächlich als Strukturelemente in der Bauindustrie und als Material für die Herstellung verschiedener Arten von Maschinen und Geräten verwendet. Glatte Stäbe sind aufgrund ihrer mechanischen Eigenschaften wie Zugfestigkeit und Schlagzähigkeit universell einsetzbar und leicht zu verarbeiten.

b) Gerippte Stäbe

Gerippte Stäbe zeichnen sich durch das Vorhandensein von Längsrillen auf der Oberfläche aus, was ihre Haftung auf Beton in Stahlbetonkonstruktionen erhöht. Sie werden hauptsächlich im Bauwesen eingesetzt, insbesondere in Fundamenten, Säulen und Balken, wo eine höhere Scher- und Biegefestigkeit erforderlich ist. Gerippte Stäbe haben außerdem bessere Korrosionsschutzeigenschaften als glatte Stäbe, wodurch sie an Orten eingesetzt werden können, die Feuchtigkeit und anderen widrigen Wetterbedingungen ausgesetzt sind.

Aluminiumstangen

a) Glatte Aluminiumstangen

Aluminiumstangen sind leichter als Stahlstangen, weisen aber gleichzeitig eine hohe Zugfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit auf. Darüber hinaus sind sie einfach zu verarbeiten, was sie in verschiedenen Branchen wie der Elektrotechnik, der Automobilindustrie und der Luftfahrt einsetzbar macht. Glatte Aluminiumstäbe werden häufig als Strukturelemente für Leichtbaukonstruktionen und als Material für die Herstellung von Sport- und Touristenausrüstung verwendet.

b) Eloxierte Aluminiumstangen

Beim Eloxieren handelt es sich um einen elektrochemischen Prozess, bei dem sich auf der Aluminiumoberfläche eine Oxidschicht dieses Metalls bildet. Dadurch entsteht eine langlebige und beschädigungsresistente Beschichtung, die die Stangen vor Witterungseinflüssen schützt. Eloxierte Aluminiumstangen werden dort eingesetzt, wo nicht nur eine gute Festigkeit, sondern auch Ästhetik und Korrosionsbeständigkeit erforderlich sind.